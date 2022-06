Digital asset, entro 7 anni il 60% degli strumenti sarà posseduto da investitori Istituzionali

Entro 7 anni il 60% degli asset digital sarà posseduto da investitori Istituzionali. A svelare il trend è la nuova ricerca firmata Grayscale Investments, il più grande gestore di asset digitali al mondo, il quale ha appunto previsto che gli investitori Istituzionali si sostituiranno a quelli retail in qualità di principali detentori di digital asset.

Lo studio, che ha coinvolto fund manager, wealth manager, istituzionali come casse di previdenza e fondi pension basati in tutta Europa rappresentativi di un totale di 182,5 miliardi di dollari di AuM, ha fatto emergere che 7 intervistati su 10 sono convinti che entro 7 anni gli investitori istituzionali deterranno il 60% degli asset digitali, invertendo così la situazione attuale che vede gli istituzionali detenere circa il 3% degli asset digitali, mentre il restante 97% è in mano ai retail. Solo il 4% dei rispondenti è convinto che un simile scenario non si verificherà.