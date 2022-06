Digital360: siglato accordo vincolante per l’acquisizione del 75% di CryptoNet Labs

Digital360 ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 75% della società CryptoNet Labs, che svolge la propria attività nel settore della realizzazione di sistemi attivi e passivi per la Cybersecurity, con un’offerta che include servizi, consulenza e piattaforme tecnologiche per il monitoraggio e la difesa di dati e informazioni aziendali.

CryptoNet collabora già da tempo con Digital360, avendo un’offerta complementare ai servizi in ambito Cybersecurity già offerti da anni da Digital360 tramite la società controllata al 100% Partners4Innovation (P4I).

Grazie a questa acquisizione si costituisce in Digital360 un polo di servizi dedicato alla cybersecurity, con un fatturato complessivo atteso nel 2022 in questo settore di 5,5 milioni di euro con una crescita superiore al 25% rispetto al 2021, e di cui quasi la metà ricorsivi (Annual Recurrent Revenue).

L’accordo prevede infine, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio al 2024, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l’acquisto o la vendita del residuo 25% di CryptoNet, il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell’Ebitda contabilizzato dalla società nell’esercizio 2024, oltre alla PFN.