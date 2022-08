DiaSorin: ricavi I semestre +33% con inclusione Luminex. Gruppo migliora guidance 2022

DiaSorin ha annunciato i risultati del 1° semestre 2022. I conti hanno messo in evidenza ricavi a €685 milioni, in aumento del 33% rispetto a quanto registrato nel 1° semestre 2021 e un EBITDA Adjusted pari a €269 milioni, in crescita del 10%.

Tornando ai ricavi per €685 milioni, pari a +33,0% (+25,1% a tassi di cambio costanti), la variazione è conseguenza dell’inclusione di Luminex nel perimetro di consolidamento e del positivo andamento dei business di immunodiagnostica e diagnostica molecolare, parzialmente compensati dall’anticipato calo nelle vendite COVID.

In particolare, i ricavi di immunodiagnostica ex-COVID sono cresciuti del 10,0% (+5,4% a tassi di cambio costanti), guidati in larga parte dal positivo andamento dei test per la diagnosi della tubercolosi latente, dei pannelli delle malattie infettive e delle infezioni gastrointestinali.

I ricavi di diagnostica molecolare ex-COVID hanno registrato una crescita del 170,9% (+147,8% a tassi di cambio costanti), prevalentemente come conseguenza della crescita dei test DiaSorin e della contribuzione di Luminex.

I ricavi licensed technologies sono stati pari a € 106 milioni; confermata la buona performance delle vendite di strumenti e consumabili relativi alla tecnologia xMAP®.

Le vendite dei test sierologici e molecolari per il COVID, pari a €150 milioni, seppur superiori alla guidance inizialmente fornita, sono diminuite del 15,5% (-20,6% a tassi di cambio costanti) rispetto al 1° semestre 2021, come risultato del successo delle misure di contenimento della pandemia implementate dalle diverse autorità governative e della diffusione ed efficacia delle campagne vaccinali.

Il contributo complessivo di Luminex ai ricavi del 1° semestre 2022, in linea con le previsioni, è pari a €185 milioni.

Utile netto Adjusted: €169 milioni, +3,7% rispetto al 1° semestre 2021. Incidenza sui ricavi del 24,6%.

L’utile netto di Diasorin si è attestato nel primo semestre a € 141 milioni, in flessione del 6,1% rispetto al 1° semestre 2021. L’incidenza sui ricavi è stata del 20,5%.

Indebitamento Finanziario Netto è stato pari a -€ 1.003 milioni (-€ 986 milioni al 31 dicembre 2021), con la variazione rispetto allo scorso anno, pari a -€ 17 milioni, che è il risultato di una forte generazione di cassa operativa, più che compensata dal pagamento dei dividendi agli azionisti per € 56 milioni, dall’acquisto netto di azioni proprie per € 65 milioni e da un effetto cambio negativo sulla posizione netta in dollari.

La Società ha rivisto al rialzo la Guidance per l’esercizio 2022, sia a livello di ricavi che di marginalità, a seguito di un miglior andamento delle vendite dei test COVID dovuto alla variante Omicron:

Il nuovo outlook sui ricavi prevede una crescita pari a circa +2% rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2021, di cui ricavi relativi ai prodotti COVID per circa € 200 milioni e ricavi ex-COVID in crescita di circa il 24%. Diasorin stima inoltre un EBITDA ADJUSTED MARGIN pari a circa 38%.