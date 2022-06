De Nora: presentata domanda ammissione in Borsa su Euronext Milan

Industrie De Nora ha annunciato di avere ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan. La società ha predisposto un prospetto informativo relativo all’ammissione alla quotazione delle azioni, che sarà oggetto di approvazione da parte di Consob. Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni, precisa una nota della società, sarà ottenuto attraverso un collocamento privato, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri, che avrà luogo in Italia e all’estero. Non sarà prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

L’inizio delle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Milan sarà stabilito da Borsa Italiana con un successivo comunicato, subordinatamente al rilascio da parte di Consob dell’approvazione del prospetto informativo e alla verifica degli ulteriori requisiti di diffusione delle azioni stabiliti da Borsa Italiana.