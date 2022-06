De Nora: forchetta IPO tra 13,50 e 16,50 euro per azione

Accelera il percorso di quotazione a Piazza Affari per Industrie De Nora che ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie della Società pari a un minimo di 13,50 euro per Azione e ad un massimo di 16,50 per Azione e corrispondente a una capitalizzazione post Aumento di Capitale (come di seguito definito) compresa tra Euro 2.723 milioni e Euro 3.283 milioni.

Il fornitore di tecnologie, apparecchiature e componenti per i più importanti processi elettrochimici industriali ha indicato che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento di azioni rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero.