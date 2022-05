d'Amico: nel primo trimestre ricavi netti totali di 44 mln di dollari

Alessandra Caparello 5 maggio 2022 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Ricavi netti totali di 44,0 milioni di dollari e risultato operativo lordo/EBITDA di 17,8 milioni per d’Amico International Shipping, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna che ha esaminato e approvato in data odierna il resoconto intermedio consolidato relativo al primo trimestre 2022.‘Nel primo trimestre del 2022, DIS ha registrato una Perdita netta pari a US$ (6,5) milioni ed una Perdita netta rettificata pari a US$ (4,2) milioni, rispetto ad una Perdita netta pari a US$ (9,8) milioni ed una Perdita netta rettificata pari a US$ (9,3) milioni registrata nello stesso trimestre dello scorso anno. Questa differenza positiva è dovuta al miglioramento del mercato delle product tanker. Infatti, nel Q1 2022 DIS ha realizzato una media spot giornaliera di US$ 12.857 vs. US$ 9.923 nel Q1 2021, pari ad un incremento del 29,6% anno su anno” così Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping.