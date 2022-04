d'Amico annuncia la vendita della nave MT High Priority per 9,2 milioni di dollari

Giulio Visigalli 12 aprile 2022 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

d'Amico International Shipping, player attivo a livello internazionale nel trasporto marittimo e specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha reso noto oggi di aver concluso, tramite la controllata d'Amico Tankers, la vendita della MT High Priority, una nave nella categoria "MR" (Medium Range), con una portata lorda pari a 46.847 tonnellate e costruita in Giappone nel 2005.L'operazione di vendita è stata conclusa per un importo pari a 9,2 milioni di dollari e consente a d'Amico Tankers di generare, alla consegna della nave, circa 7 milioni di dollari di cassa al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente.Ad oggi la flotta di d'Amico International Shipping comprende 36 navi cisterna a doppio scafo, di cui 18 navi sono di proprietà, 18 a noleggio.Intanto in borsa il titolo d'Amico si muove in ribasso dell'1%