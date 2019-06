d’Amico International Shipping vende una delle navi di proprietà di DM Shipping

Alessandra Caparello 17 giugno 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

d’Amico International Shipping S.A. ha annunciato la vendita di una delle navi di proprietà di DM Shipping, società in joint venture con Mitsubishi Group e partecipata al 51% da d’Amico Tankers d.a.c..Nel dettaglio oggetto della vendita è stata la MT High Efficiency, nave MR di portata lorda pari a 46,547 tonnellate e costruita nel 2009 in Giappone per 16,1 milioni di dollari. L’accordo permette a DM Shipping di generare cassa per circa 13,2 milioni di dollari, al netto di commissioni e del rimborso del debito esistente. Ad oggi, la flotta DIS comprende 49,5 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 23 navi di proprietà, 17,5 a noleggio time-charter e 9 a noleggio a scafo nudo. DIS ha un’ulteriore nave in gestione commerciale), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,1 anni.“Dopo la vendita della High Strength all’inizio di quest’anno, sono lieto di annunciare questa seconda cessione per DM Shipping, che genererà un effetto positivo di cassa di circa 13,2 milioni di dollari per la nostra joint venture con Mitsubishi Group, controllata al 51% da d’Amico Tankers” così ha dichiarato Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping. “Grazie a questo accordo, DIS rafforzerà la propria posizione di liquidità, vendendo allo stesso tempo una delle proprie navi più vecchie, costruita nel 2009, in coerenza con il nostro obiettivo di operare una flotta molto giovane e moderna”.