Cybersecurity: Bankitalia, Consob e Ivass preparano test avanzati per settore finanziario

Banca d’Italia, Consob e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) uniscono le forze contro la cybersecurity, annunciando l’adozione della guida nazionale del ‘Tiber-It’ per i test avanzati di cybersicurezza per il settore finanziario italiano. Rappresenta il recepimento in ambito nazionale del modello di riferimento per la conduzione di test avanzati di cybersicurezza di tipo Threat-Led Penetration Testing (TLPT) armonizzati a livello europeo.

“In continuità con le finalità della strategia congiunta per la sicurezza cibernetica del settore finanziario italiano emanata dalla Banca d’Italia e dalla Consob nel gennaio 2020, l’adozione della guida consente di migliorare la resilienza cibernetica del sistema finanziario italiano e, per tale via, la sua stabilità ed efficienza, nonché la continuità dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, la sicurezza del sistema dei pagamenti e la fiducia di cittadini e imprese”, si legge nel comunicato congiunto.