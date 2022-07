Cy4gate: nuovi contratti di cyber security per 1 mln

Cy4gate si è aggiudicata dei contratti per la fornitura del proprio SIEM RTA a tutela delle infrastrutture Ict proprietarie per adeguarle ai più elevati standard di cyber resilience contro i potenziali attacchi cibernetici. Il valore complessivo dei contratti acquisiti, nel corso delle ultime tre settimane, è pari a circa un milione di euro con una durata di un anno. Lo rende noto il gruppo attivo nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360° spiegando che le forniture prevedono l’installazione presso le P.A. e aziende clienti del modern siem RTA di Cy4gate Group.

L’attività, spiega la società, sarà condotta con il supporto di un team interno altamente specializzato in cyber security, per lo svolgimento di una preliminare analisi dell’infrastruttura informatica e per l’esame delle potenziali vulnerabilità, al fine di ottimizzare al meglio l’impiego del prodotto alla luce delle effettive esigenze di ciascun cliente.