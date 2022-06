CSC: con rincari bolletta energetica in crescita stimata tra i 5,7 e i 6,8 miliardi su base mensile

In confronto a Francia e Germania, l’Italia è il paese dove il caro-energia rischia di produrre i maggiori danni. Così emerge dalle ultime stime del Centro Studi di Confindustria secondo cui i rincari delle materie prime energetiche stanno colpendo in particolare i paesi europei.

A politiche invariate, l’incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l’economia italiana si stima possa raggiungere l’8,8% nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese (3,9%) e quasi un terzo in più di quello tedesco (6,8%).

Al 2022 si stima che l’incidenza dei costi energetici potrebbe raggiungere l’8,0% dei costi di produzione per l’industria italiana (dal 4,0% nel periodo pre-crisi), a fronte del 7,2% per l’industria tedesca (dal 4,0%) e del 4,8% di quella francese (dal 3,9%). L’impatto per l’Italia si traduce in una crescita della bolletta energetica stimata tra i 5,7 e i 6,8 miliardi su base mensile; per il solo settore manifatturiero, l’aumento è stimato in circa 2,3 – 2,6 miliardi al mese.