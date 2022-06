Crisostomo: Enel in linea con obiettivo stoccaggio al 90% dell’Ue

Enel è in linea con gli obiettivi di stoccaggio al 90% previsto dall’Unione Europea ed il gruppo sarà in grado di soddisfare i livelli di produzione elettrica e di servizio ai clienti. Così il Presidente Crisostomo parlando a Il Sole 24 Ore come riporta Equita Sim, secondo cui la produzione al carbone in questo momento è prioritaria rispetto alla generazione a gas in coordinamento con il Governo. Le produzioni idroelettriche sono in sofferenza in Europa con livelli di idraulicità inferiori del 40% rispetto al 2021. La situazione è di tensione ma al momento non di allarme.