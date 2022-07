Crisi governo, si spera in Draghi bis: spread rallenta corsa, tassi BTP giù al 3,22% post No Mattarella

Lo spread BTP-Bund si aggira in rialzo attorno a 221 punti base, in rialzo di oltre l’1%, dopo il balzo superiore a 6 punti percentuali di ieri, che lo ha portato attorno a 217 punti, a fronte di tassi decennali in crescita oltre il 3,30%. Oggi i tassi sui BTP decennali sono in calo, attorno al 3,22%. I mercati sperano nella possibilità che, dopo il rifiuto del presidente Sergio Mattarella alle dimissioni presentate dal presidente del Consiglio Mario Draghi, di crei un governo Draghi bis.