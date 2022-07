Crisi governo, Draghi: ‘reddito di cittadinanza importante ma va migliorato. Serve riforma pensioni con flessibilità uscita’

“Il reddito di cittadinanza è una misura importante per ridurre la povertà, ma può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle sue comunicazioni sulla crisi di governo al Senato. Draghi ha parlato anche della necessità di “una riforma delle pensioni che garantisca meccanismi di flessibilità in uscita e un impianto sostenibile ancorato al sistema contributivo”. Verso ola fine del suo discorso al Senato, il presidente del Consiglio si è così espresso: “C’è bisogno di una vera agenda sociale, che parta dei più deboli e dagli anziani non autosufficienti”.

“L’aumento dei costi dell’energia e dell’inflazione hanno causato nuove disuguaglianze che aggravano quelle prodotte dalla pandemia – ha continuato il presidente del Consiglio- Fin dall’avvio del governo abbiamo condiviso con i sindacati e le associazioni delle imprese un metodo di lavoro che comprende incontri regolari e tavoli di lavoro. Questo metodo è già servito per gestire alcune emergenze del Paese, dalla ripresa delle attività produttive nella fase pandemica sia nella sicurezza sul lavoro su cui molto è stato fatto e molto resta da fare. Oggi è essenziale proseguire in questo confronto e definire, in una prospettiva condivisa, gli interventi da realizzare nella prossima legge di bilancio”.