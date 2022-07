Crisi governo, Draghi: ‘come ha detto Zelensky armare Ucraina è il solo modo per permettere all’Ucraina di difendersi’

“Come ha detto #Zelensky, armare l’Ucraina è il solo modo per permettere all’Ucraina di difendersi”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle sue comunicazioni sulla crisi di governo al Senato. Draghi ha ricordato che “dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina in ogni modo, come questo Parlamento ha impegnato il Governo a fare con una risoluzione parlamentare”, così come è necessario rispondere alla #Russia “con la forza dei valori europei. L’Unione europea – ha sottolineato ancora il presidente del Consiglio -è la nostra casa”.

“Non abbiamo mai cessato la ricerca dela pace – ha detto il premier – che deve essere accettabile per l’Ucraina, sostenibile e duratura. Siamo stati tra i primi a impegnarsi per far lavorare insieme Russia e Ucraina, evitare una catastrofe alimentare e aprire uno spiraglio negoziale. I progressi registrati in Turchia la scorsa settimana sono incoraggianti, e auspichiamo che vengano consolidati”.

Ancora Draghi: “Dobbiamo combattere l’interferenza da parte della Russia e delle altre autocrazie nella nostra politica e nella nostra società. L’Italia è un paese libero e democratico da chi vuol provare a sedurci col suo veleno autoritario dobbiamo rispondere con la forza dei valori europei”.