Crisi gas: tre mosse per tagliare del 17,5% i consumi in casa il prossimo inverno

La possibilità di un razionamento del gas è sempre più concreto e il governo si prepara a questa eventualità preannunciando una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo di gas e acqua.

Taglio netto ai consumi

Ieri intanto l’Enea ha presentato uno studio che spiega come risparmiare quasi 2,7 miliardi di metri cubi di gas metano nel settore residenziale e ridurre la bolletta delle famiglie di circa 180 euro/anno. Lo studio approfondisce due specifiche linee di azione, ovvero misure “comportamentali” e misure “amministrative” con particolare riferimento al riscaldamento invernale.

In queste ultime rientra l’abbassamento di 1 °C dei termostati, dai 20° abituali a 19° per ottenere un risparmio medio nazionale del combustibile per riscaldamento domestico del 10,7%; inoltre, la riduzione di un’ora al giorno dell’accensione può contribuire ad una diminuzione del 3,6% del consumo. Attuando in contemporanea queste due misure e aggiungendo anche la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione, il risparmio può arrivare al 17,5%, pari a circa 2,7 miliardi di metri cubi di gas (1,65 miliardi dalla diminuzione di 1°C e 550 milioni dalla riduzione di un’ora giornaliera).

Sul fronte delle bollette, queste proposte possono permettere un risparmio complessivo, calcolato ai prezzi attuali, di 178 €/anno per famiglia.

Comportamenti virtuosi

A livello comportamentale, l’utilizzo delle pompe di calore elettriche già installate per il condizionamento estivo anche per il riscaldamento invernale, la riduzione dell’uso del gas per acqua calda sanitaria e cucina, il minor consumo di energia elettrica grazie a un uso migliore degli elettrodomestici possonoportare ad un risparmio di 3,6 miliardi di metri cubi/anno. Ulteriori 0,4 miliardi possono essere risparmiati con la sostituzione di elettrodomestici e climatizzatori con modelli ad alta efficienza e l’installazione di un’illuminazione a LED.

“Gli interventi comportamentali, che dipendono da scelte del cittadino andrebbero supportati con campagne di informazione e comunicazione mirate, sottolineando che, adottando comportamenti più virtuosi, i vantaggi economici possono arrivare fino a 240 euro all’anno per famiglia”, ha spiegato la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica dell’ENEA, Ilaria Bertini