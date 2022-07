Circle: nuova commessa da oltre 350mila euro

Circle ha siglato un nuovo contratto con primario operatore multimodale italiano. La società ligure avrà l’incarico di supportare il cliente nella gestione digitalizzata e ottimizzata delle attività di spedizioni internazionali grazie ai software gestionali MasterSped e Milos, che assicureranno un coordinamento e utilizzo più efficiente della rete di servizi multimodali (attraverso mare, ferrovia e strada) e della flotta di veicoli.

“Si tratta di una commessa molto importante per Circle sia in termini di valore economico, oltre € 350.000 distribuiti su un quinquennio (ovvero fino a giugno 2027), sia per la qualità del contributo che daremo al cliente e per gli obiettivi sfidanti che abbiamo condiviso”, ha spiegato Luca Abatello, presidente & ceo di Circle Group.