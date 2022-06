Cingolani: proposta italiana su tetto prezzo gas sta guadagnando consensi

La proposta italiana per limitare i prezzi del gas naturale in Europa sta guadagnando consensi in Europa. Lo sostiene oggi il ministro dell’Energia Roberto Cingolani. Intervenuto all’assemblea Elettricità Futura, il ministro rimarca come il tetto del gas è sempre più visto come “l’unica soluzione” all’aumento dei prezzi.

“I prezzi del gas stanno aumentando non per un motivo fisico- ha detto Cingolani – . Il prezzo è in aumento solo perché qualcuno da qualche parte da una tastiera ha deciso così”.

Tuttavia, adesso l’Europa deve fare i conti con l’effettiva riduzione delle consegne dalla Russia che ha contribuito a far aumentare i prezzi negli ultimi giorni, con le spedizioni attraverso il principale gasdotto Nord Stream che si sono ridotte a circa il 40% della capacità.