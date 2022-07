CFO, innovazione e PNRR i driver per spingere la crescita dell’Italia

Innovazione e crescita vengono individuati come i principali driver della crescita dai direttori finanziari italiani. A evidenziarlo è un’indagine pubblicata da Deloitte.

Le aziende italiane, che ancora non hanno del tutto recuperato dalle conseguenze della pandemia ed in particolare dalla crescente frammentazione del mercato e delle relative catene del valore, si trovano a dover cambiare marcia in un momento storico assai delicato. La definizione di una strategia innovativa per competere all’interno di uno specifico ambito di mercato e l’adattamento del modello di business al nuovo contesto sono una priorità per 6 CFO italiani su 10.

Una delle principali leve su cui i CFO italiani possono contare per favorire il processo di trasformazione della propria azienda è rappresentata dai fondi del PNRR, ritenuti centrali da oltre 9 CFO su 10 al fine di supportare il rilancio della propria azienda tramite le potenzialità dell’innovazione, favorendo in primis la trasformazione digitale (42%), l’adozione di un paradigma «green» per il proprio business (33%) e un miglioramento dei livelli di efficienza interni (25%).