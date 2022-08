CDP, primo semestre 2022 di crescita: +9% dell’utile netto sul 2021

Un 2022 in positivo per CDP Spa, con l’Utile netto a circa 1,5 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al primo semestre 2021. Il dato è emerso dalla relazione semestrale approvata oggi.

In particolare, l’utile netto consolidato è stato di oltre 3,7 miliardi di euro (1,4 miliardi nel primo semestre 2021). L’incremento è riconducibile in gran parte al risultato di ENI (+1,7 miliardi rispetto al primo semestre 2021). Il risultato di pertinenza della Capogruppo si attesta a 2,8 miliardi di euro (+2,6 miliardi rispetto al primo semestre 2021).