CDP, il Piano Strategico 2022-24 prosegue: avviati gli interventi nel primo semestre

Il Gruppo CDP prosegue spedito nell’implementazione del proprio Piano Strategico 2022-2024, come confermato oggi dal CdA dopo l’approvazione della relazione finanziaria semestrale.

In particolare, nel primo semestre dell’anno, il Gruppo CDP ha avviato gli interventi su tutti i tre pilastri trasformativi indicati dal Piano: istituto promozionale di sviluppo; advisory e gestione di fondi di terzi; strategie settoriali e policy di finanziamento e investimento.

Con riferimento agli strumenti finanziari attivati come Istituto promozionale di sviluppo, nel semestre il Gruppo CDP ha impegnato risorse per circa 11,5 miliardi, in linea con gli 11,6 miliardi del primo semestre del 2021 e con un focus crescente su impieghi ad alto impatto per il Paese.

L’attività del Gruppo ha consentito l’attivazione di investimenti per complessivi 28,5 miliardi di euro, con un effetto leva di 2,5 volte le risorse impegnate nel periodo.