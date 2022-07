Calabria: startup Searcode annuncia round SEED da 392.000 euro per il lancio di Coverride

La startup calabrese Searcode ha annunciato la chiusura di un round SEED per un totale di 392.000 euro, al fine di supportare le attività di ricerca e sviluppo dedite alla produzione di dispositivi di elettronica di consumo in Calabria, di cui 96.000 euro finanziati a debito da Invitalia attraverso l’incentivo Smart&Start e 292.000 euro finanziati da un gruppo di Business Angel tra i quali gli imprenditori Rotundo, la Holding R, Carlo Ferrara, Alessandro Castelli e Stefano Salvitti. “Abbiamo impiegato 3 anni per finalizzare le attività di ricerca e sviluppo che ci hanno portato a completare Coverride e la stiamo lanciando sul mercato con un ampio piano di espansione che vuole rivoluzionare il rapporto che l’utente ha con gli accessori di moda, i quali sono parte integrante della sua vita, stimolando la libertà creativa e la divulgazione artistica. In questo percorso abbiamo il supporto di I3P – Politecnico di Torino, Invitalia, oltre che di diversi Business Angel e Partner negli USA. Il round appena chiuso ci consentirà di lanciare sul mercato, dando vita ad un concept totalmente nuovo e rivoluzionario per gli accessori di moda” ha dichiarato Rizieri Mele, CEO della startup calabrese.