Buyback Intesa Sanpaolo: più di altre 84 milioni di azioni acquistate. Da inizio piano acquisti per 1,62% capitale sociale

Intesa Sanpaolo, la banca italiana guidata da Carlo Messina, ha annunciato, in relazione all’esecuzione del programma di

acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) comunicato al mercato il 24 giugno 2022 e avviato il 4 luglio 2022 che, nel periodo dal 25 luglio al 29 luglio

2022 – in base alle informazioni fornite dall’intermediario terzo Citigroup Global Markets Limited, incaricato dell’esecuzione del programma in piena indipendenza e senza alcun coinvolgimento del Gruppo Intesa Sanpaolo – di aver acquistato sul mercato regolamentato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana complessivamente 84.849.801 azioni.

Le azioni acquistate nell’ambito del programma di buyback corrispondono a circa lo 0,42% del capitale sociale; gli acquisti, si legge nella nota diramata da Intesa alla vigilia, sono avvenuti a un prezzo medio di acquisto per

azione pari a 1,6872 euro, per un controvalore totale di 143.156.865,65 euro.

Alla data del 29 luglio 2022, dall’avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 322.814.884 azioni, pari a circa l’1,62% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,6865 euro, per un controvalore totale di 544.435.613,66 euro.

Da segnalare che il nuovo piano d’impresa 2022-2025 del gruppo Intesa Sanpaolo mira a creare oltre 520 miliardi di euro di valore per tutti gli stakeholder.

Sono previsti per gli azionisti oltre 22 miliardi di euro per il 2021-2025 da dividendi cash con payout ratio al 70% in ciascun anno del Piano e buyback di 3,4 miliardi nel 2022.