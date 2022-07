Buyback Enel: informativa su acquisto azioni proprie nell’ambito programma legato a sostenibilità

Enel S.p.A. ha annunciato di avere acquistato sul mercato

Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo compreso tra il 4 e l’8 luglio

2022, n. 658.600 azioni proprie al prezzo medio ponderato per il volume di 5,2367 euro per azione, per un controvalore complessivo di 3.448.870,598 euro. E’ quanto si legge in una nota diramata dalla stessa Enel, che aggiunge che “l’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 16 giugno circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita

dall’Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2022 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di

lungo termine per il 2022″.

La nota conclude indicando che, “dall’inizio del Programma (di buyback), Enel ha acquistato n. 1.593.100 azioni proprie (pari allo 0,015670% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 8.465.600,470 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene complessivamente all’8 luglio 2022 n. 6.482.252 azioni proprie, pari allo 0,063760% del capitale sociale”.

Alla metà di giugno Enel ha annunciato il programma di acquisto di azioni proprie legato alla sostenibilità.

Il consiglio di amministrazione della big italiana dell’energia ha approvato per la precisione l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, per un numero di azioni pari a 2,7 milioni, pari a circa lo 0,027% del capitale sociale di Enel.

Il programma, partito il 17 giugno, proseguirà fino e non oltre il 19 settembre 2022.

Il buyback è a servizio del piano di incentivazione di lungo termine per il 2022 destinato al management di Enel e/o di società da questa controllate.