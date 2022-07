Brevetti, disegni e marchi: Mise, 46 milioni per i nuovi bandi

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico che assegna per il 2022 risorse complessive pari a 46 milioni di euro ai nuovi bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.

L’intervento rientra nell’ambito della programmazione prevista dalla riforma sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, adottata dal ministro Giancarlo Giorgetti. I contributi agevolativi destinati alle Pmi per favorire la brevettabilità e la valorizzazione di idee e progetti sono così ripartiti: 30 milioni per Brevetti+, di cui 10 milioni di euro sono risorse del Pnrr; 14 milioni per Disegni+; 2 milioni per Marchi+.