Borsa Milano chiude in volata, impennata di Stellantis e Moncler (+8%)

Piazza Affari chiude in volata con rialzi superiori al 2% una giornata ricca di trimestrali. I mercati hanno accolto con favore i toni con cui la Fed ha accompagnato il nuovo aumento dei tassi di 75 pb. Nella conferenza stampa di ieri Powell ha ribadito che le successive decisioni di politica monetaria dipenderanno dai dati che ci giungeranno soprattutto dall’inflazione. Il riconoscimento che i recenti aumenti avranno un impatto negativo sull’economia alimenta la speranza che presto la Fed rallenti il ritmo di stretta sui tassi.

Il Ftse Mib chiude a 21.932 punti con un rialzo del 2,1%. Tra i titoli più comprati spicca Stellantis (+4,9% a 13,56 euro) grazie ai conti oltre le attese del 1° semestre, chiuso con un utile netto di 8 miliardi di euro, in aumento del 34% anno su anno. “Primo semestre nettamente migliore anche dei più ottimisti nel consensus – afferma Equita SIM – . I risultati migliori sono stati registrati nonostante volumi di gruppo in calo (tranne in nord America), con price-mix e forex che hanno più che compensato gli elementi negativi”.

Bene anche Moncler che segna un progresso dell’8%% in scia a ricavi semestrali oltre le attese. Il gruppo dei piumini ha chiuso il semestre con un risultato operativo di 180,17 milioni di euro. Positiva anche Stm (+3,63%) dopo aver chiuso il secondo trimestre del 2022 con ricavi per 3,83 miliardi di euro, in aumento del 28,3% rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo del 2021.