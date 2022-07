Bonomi: “bene impostazione Draghi su necessità grande patto sociale”

“Apprezziamo molto l’impostazione illustrata dal presidente del Consiglio sulla necessità di un grande patto sociale che unisca insieme la complessa transizione di essenziali filiere industriali, come richiediamo da molto tempo, e la necessità di preservare il potere d’acquisto di lavoratori”. Così il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a valle della conferenza stampa del Premier in merito all’incontro con i sindacati. “I pesanti sovraccosti a carico oggi della manifattura e la perdita di potere d’acquisto dei lavoratori, come ha detto il presidente Draghi, concorrono ad abbattere la crescita dell’Italia e vanno affrontati insieme”, ha aggiunto il numero uno degli industriali.