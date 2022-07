BFF: nasce BFF Insights per creare e promuovere gli studi e le analisi del gruppo

BFF annuncia la creazione di BFF Insights, la nuova area studi di BFF Banking Group. Lo scopo è quello di consolidare e promuovere ulteriormente le analisi macroeconomiche e gli studi già realizzati in Italia e all’estero.

L’obiettivo è di ampliare e approfondire, in collaborazione con esperti, università, e con Fondazione Farmafactoring, i temi utili a fornire un punto di osservazione privilegiato ai clienti e agli stakeholder del Gruppo.

Caterina Della Mora, Direttore, Investor Relations, Strategy, and M&A di BFF Banking Group, a cui riporta anche la nuova area, ha dichiarato: “BFF Insights nasce con un obiettivo ben preciso: mettere al servizio degli stakeholder, anche interni, l’expertise acquisita in 37 anni di attività della Banca e dei suoi professionisti altamente specializzati, la conoscenza e la capacità di interpretazione dei dati. Con la creazione di BFF Insights rafforziamo ancor di più le nostre capacità operative, l’abilità di rispondere con anticipo alle esigenze dei clienti e di essere per loro un partner autorevole anche nel rappresentare e anticipare dati utili all’esecuzione della loro strategia”.