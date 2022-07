Benzina sotto i 2 euro al litro. Codacons: calo prezzi alla pompa insufficiente

Secondo le ultime riduzioni applicate dalle compagnie petrolifere emerse dall’indagine settimanale del Mite, oggi la verde a costare in media 2,028 euro al litro, mentre il gasolio scende sotto i 2 euro e costa 1,981 euro/litro.

Tagli del tutto insufficienti come afferma il Codacons secondo cui la benzina costa oggi il 23% in più rispetto lo stesso periodo del 2021, mentre il diesel è rincarato del 31,5% – analizza l’associazione.

Da inizio anno la verde ha subito un rincaro del +17,7%, il gasolio del +24,8%.

Prezzi alla pompa che, come dimostrano i numeri del Codacons, rimangono ingiustificatamente elevati, nonostante la proroga del taglio delle accise, e peseranno come un macigno sugli spostamenti degli italiani per le vacanze estive: per un pieno di benzina occorre infatti mettere in conto oggi una maggiore spesa di +19 euro rispetto allo scorso anno, spesa che sale a +23,7 euro per un pieno di gasolio – conclude il Codacons.