Benzina: Freni (sottosegretario Economia), “taglio accise sarà rinnovato, cerchiamo fondi per allargarlo”

“Il Governo interverrà certamente con una proroga confermando lo sconto che oggi ammonta più o meno a €0,30 al litro, perché è vero che oggi il prezzo alla pompa è salito a €2 però è anche vero che se non ci fosse stato lo sconto nel Governo saremmo a €2,30 tranquillamente. Quindi sì il Governo interverrà, il Governo prorogherà questo sconto e se si riuscirà a trovare più soldi per far salire questo taglio dai €0,30 di oggi a qualcosina in più lo stiamo valutando. Stiamo cercando questi soldi nel bilancio dello Stato per riuscire a calmierare, siamo un po’ con dei rabdomanti”. Lo ha dichiarato Federico Freni, sottosegretario all’Economia, a 24 Mattino su Radio 24.