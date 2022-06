Bellini Nautica debutta su Euronext Growth Milan, titolo sale di oltre il 4%

Debutto positivo per Bellini Nautica sull’Euronext Growth Milan di Piazza Affari. Il titolo del gruppo attivo nel settore della nautica di lusso sale di oltre il 4% a quota 2,716 euro. Si tratta dell’ottava ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 178 il numero delle società attualmente quotate sul listino dedicato alle Pmi.

In fase di collocamento Bellini Nautica ha raccolto 3,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 3,8 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 21,21% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 16,5 milioni.

“Pensiamo alla quotazione come una tappa importante del nostro percorso e non come un traguardo, da qui abbiamo l’opportunità di declinare le risorse raccolte grazie alla fiducia degli investitori in una crescita solida e sostenibile nel medio-lungo periodo. Fin dalla costituzione della società, avvenuta oltre 50 anni fa, prima da mio nonno poi, da nostro papà Romano Bellini, abbiamo lavorato con passione e dedizione ai tre pilastri che sostengono il valore della nostra azienda: la ricerca estetica, l’artigianalità e la soddisfazione del cliente. Questi tre combinati con l’arte da un lato e la strategia dall’altro, ci accompagnano nel nostro percorso di crescita e sviluppo ulteriormente potenziato grazie alla quotazione su Euronext Growth Milan. Il nostro payoff è da sempre ‘Don’t be jealous if we love your boat more than you d’”; questa filosofia condivisa con un pubblico più ampio ci spingerà a migliorare la nostra capacità di servire il cliente accelerando lo sviluppo con un incremento della marginalità”, ha dichiarato Battista Bellini, ceo di Bellini Nautica.