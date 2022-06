Bellini Nautica debutta domani su Euronext Growth Milan

Bellini Nautica si prepara a debuttare domani a Piazza Affari. La società fondata nel 1967 e operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” ha ottenuto ieri ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. L’ok è arrivato dopo aver concluso il collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani e esteri di complessive 1.481.000 azioni ordinarie cum warrant, di cui 1.346.000 di nuova emissione e 135.000 destinate all’esercizio dell’opzione di over allotment, rivenienti da un aumento di capitale complessivo pari a 3.850.600 euro. L’operazione prevede l’assegnazione gratuita di 1 warrant “Warrant Bellini 2022-2025” ogni azione emesse con conversione 2:1. Il prezzo definitivo di collocamento degli strumenti finanziari è stato fissato in 2,60 euro per azione, per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa 16,5 milioni.

“Questa nuova opportunità di crescita attraverso la quotazione in Borsa, ci consente di raccogliere capitali per rafforzare il nostro posizionamento e avvicinarci ai nostri clienti attraverso una crescita per linee esterne ed investimenti nella crescita organica delle singole linee di business”, commenta Battista Bellini, ceo di Bellini Nautica.

Si tratta della sessantesima quotazione per Ambromobiliare Advisor e 4AIM Sicaf e la prima per MIT SIM, in qualità di EGA e global coordinator.