Bellini Nautica: completata la vendita del terza imbarcazione Riva Aquarama del 2022

Bellini Nautica ha concluso la vendita di un Riva Aquarama Normale prima serie per un valore di 550mila euro. Tale imbarcazione è la terza di questa tipologia venduta nel corso dell’anno e non era compresa nel valore di backlog della società.

Tra i Vintage Riva, i Riva Aquarama (prodotti in alcune centinaia di esemplari negli anni 1962–1972) sono considerati quelli di maggior pregio.

Battista Bellini, ad di Bellina Nautica, ha commentato: “Questa compravendita rientra in uno degli sviluppi strategici annunciati con la quotazione della società, ovvero la crescita organica attraverso l’acquisto di nuove imbarcazioni Vintage Riva da inserire a magazzino e restaurare. Continua dunque il trend solido e positivo del business, tanto più che il valore di quest’ultima transazione conferma la tendenza in aumento dei prezzi di tali asset. L’imbarcazione è una delle neo-acquisite dal cantiere e la previsione è che rimarrà nelle nostre strutture per tutto il service futuro”.