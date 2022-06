BCE, Enria: “Ottimisti su miglioramento prospettive, banche aggiornino piani patrimoniali”

“Nonostante il contesto attuale complicato e gli aumenti dei tassi, restiamo ottimisti sul miglioramento delle prospettive nei prossimi mesi in Eurozona. Nella situazione attuale, con il contesto macroeconomico in deterioramento, è importante che le banche aggiornino i propri piani patrimoniali” a dirlo è stato Andrea Enria, Chief of the Supervisory Board della BCE, intervenuto come speaker all’ottava edizione della CEO Conference organizzata da Mediobanca e in corso nella sede dell’istituto di piazzetta Cuccia.