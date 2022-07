Bankitalia, Visco: ‘vi è il rischio di una brusca frenata in alcune economie avanzate, soprattutto negli Stati Uniti’

Così il numero uno di Bankitalia Ignazio Visco, nel suo intervento all’assemblea annuale dell’ABI.

“L’economia mondiale attraversa una fase di profonda incertezza. L’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia sta avendo gravi ripercussionisulla produzione manifatturiera e sugli scambi commerciali e sta sospingendo l’inflazione, che riflette, in particolare in Europa, il protrarsi dell’eccezionale rincaro delle materie prime energetiche e, in minor misura, di quelle alimentari. Le prospettive risentono anche delle continue difficoltà nelle catene internazionali di approvvigionamento di beni intermedi, da ultimo acuite dalle restrizioni introdotte dalla Cina per contrastare la diffusione delle infezioni da Covid-19”.

Visco ha avvertito che “vi è il rischio di una brusca frenata in alcune economie avanzate, soprattutto negli Stati Uniti, dove il contenimento dell’inflazione, causata anche da un notevole aumento della domanda aggregata e del costo del lavoro, richiede una risposta della politica monetaria particolarmente decisa. L’attività economica globale resta in ogni caso esposta a possibili recrudescenze della pandemia”.