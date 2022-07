Bankitalia: entrate tributarie salgono del 13,3% a maggio

Nel mese di maggio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 39 miliardi di euro, in aumento del 13,3 per cento (4,6 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2021. Nei primi cinque mesi del 2022 le entrate tributarie sono state pari a 182,1 miliardi, in aumento del 12,2 per cento (19,9 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. È quanto emerge dalla pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” diffusa oggi dalla Banca d’Italia.