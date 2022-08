Banco Bpm: seduta controcorrente in Borsa (+1,1%), focus su rumors accordo bancassicurativo

Viaggia controcorrente Banco Bpm in Borsa, registrando una crescita di oltre l’1% in presenza dell’indice Ftse Mib che cede invece lo 0,7% circa. Secondo quanto riportato da “l Sole 24 Ore”, Axa e Credit Agricole sarebbero i candidati principali per stringere un accordo bancassicurativo con il gruppo bancario guidato da Castagna dopo che nelle scorse settimane erano state presentate le offerte non vincolanti da parte dei soggetti interessati (inclusi Generali e Allianz).

“Qualora le indiscrezioni su una valutazione del business assicurativo di Banco Bpm da parte di Axa pari a 1,5 miliardi trovassero conferma, questa potrebbe rappresentare una base di partenza su cui il management di Banco Bpm potrebbe far leva nelle trattative”, sottolineano da Equita che mantengono la raccomandazione buy sul gruppo bancario e un target price di 3,6 euro. Una decisione definitiva, secondo quanto anticipato dal quotidiano, potrebbe arrivare entro ottobre/novembre e non è ancora escluso che Banco Bpm possa invece optare per l`internalizzazione del business, come ipotizzato a business plan.