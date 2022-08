Banca Profilo chiude primo semestre con €6,8 mln di utile netto e €35,1 mln di ricavi

Banca Profilo ha chiuso il primo semestre del 2022 con un utile netto semestrale pari a 6,8 milioni di euro, in calo dell’8,8% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma in aumento del 31,8% al netto degli utili relativi alla cessione della controllata svizzera registrati nei primi sei mesi del 2021. La raccolta totale dalla clientela si è attestata a 5,5 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Al 30 giugno 2022 i ricavi netti sono stati pari a 35,1 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2021.