Banca Mediolanum: titolo promosso a BUY da Banca Akros

E’ Buy il titolo Banca Mediolanum per Banca Akros che taglia il target price a 8,30 euro da 8,60 euro.

Gli analisti vedono il margine operativo in crescita di circa il 5% a/a, soprattutto grazie alla ripresa dell’NII mentre l’utile netto dovrebbe diminuire del 26% circa su base annua, soprattutto a causa di circa 42 milioni di euro di rivalutazione delle quote SIA nel 2° trimestre del 2011. Alla luce dei risultati, continua Banca Akros, abbiamo rivisto le nostre stime riducendo l’EPS 2022-2024 di circa il 5% in media, soprattutto a causa dei minori afflussi netti e della stabilità dei mercati che abbiamo ipotizzato per il futuro.

“Riteniamo che, nonostante l’incertezza dello scenario, questo sia un buon punto di ingresso, considerando le capacità della rete di Banca Mediolanum di gestire i clienti, nonostante i tempi difficili e il mix di raccolta netta finora resiliente, soprattutto grazie alle strategie di investimento automatiche della banca” concludono.