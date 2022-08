Banca Mediolanum: raccolta netta per 745 mln a luglio

Banca Mediolanum ha archiviato il mese di luglio con una raccolta netta pari a 745 milioni di euro, portando il saldo dei primi 7 mesi a quota 5,1 miliardi.

Il numero dei family banker al 30 giugno 2022 è stato pari a 5.947 in aumento del 3% rispetto alla fine dello scorso anno, grazie ai consistenti inserimenti in organico sia in Italia sia in Spagna, mentre il totale dei clienti si attesta a 2.352.000, in aumento del 2% rispetto alla fine del 2021.