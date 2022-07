Banca Generali: raccolta netta totale a 533 mln a giugno, oltre 3 mld da inizio anno

La raccolta netta totale di Banca Generali a giugno si è attestata a 533 milioni di euro portando il valore cumulato della raccolta a superare i 3 miliardi da inizio anno. I dati mostrano un trend solido a livello di volumi e una composizione di prodotto orientata alla liquidità e protezione in un contesto di elevata volatilità per i mercati finanziari.

Nel mese si è registrata una riduzione dei conti correnti (-41 milioni nel mese, 915 milioni da inizio anno) a favore sia di soluzioni gestite che di risparmio amministrato, che indica una positiva apertura delle famiglie a sfruttare le opportunità create dai mercati finanziari in questi mesi.

La raccolta in soluzioni gestite ha registrato flussi positivi per 162 milioni (1,1 miliardi da inizio anno), ben diversificati su un’ampia gamma di offerta (fondi di casa e di terzi, contenitori finanziari assicurativi).

La raccolta in risparmio amministrato è stata particolarmente sostenuta con flussi per 485 milioni (2,2 miliardi da inizio anno). Nello specifico la forte volatilità dei mercati finanziari nel periodo ha portato ad una significativa crescita della domanda di advisory sull’amministrato con flussi nei conti di deposito per 526 milioni (1,3 miliardi da inizio anno) a favore di una gamma diversificata di servizi e prodotti.