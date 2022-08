Banca Finnat, acquisita una quota di minoranza del capitale di Hedge Invest SGR

Banca Finnat Euramerica ha firmato un contratto di acquisizione di una quota di minoranza pari al 9,90% del capitale sociale di Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente di proprietà di AM Holdings (Antonello Manuli finanziaria) e specializzata in investimenti alternativi.

L’operazione tra le due società, controllate dalle famiglie Nattino e Manuli, ramo facente capo ad Antonello Manuli, ha una valenza strategica di medio-lungo termine ed è un ulteriore step di una collaborazione che dura da molti anni e riguarda due aziende controllate da due importanti gruppi famigliari accomunate dalla stessa ottica imprenditoriale e dall’agilità per cogliere opportunità e cambiamenti.

In particolare, l’operazione prevede l’acquisizione di una prima quota pari al 9,90% del capitale con pagamento del corrispettivo in parte in quota fissa e in parte variabile in funzione del raggiungimento di obiettivi economico/finanziari nell’orizzonte temporale 2022-2024. Una eventuale successiva acquisizione di una ulteriore quota pari al 15% del capitale, subordinata all’autorizzazione delle autorità competenti, è prevista possa essere effettuata nel corso del 2025 attraverso l’esercizio di una opzione call riconosciuta a Banca Finnat.

“Questa importante operazione con la famiglia Manuli rafforza il nostro impegno nel campo degli investimenti alternativi, consolidando al tempo stesso la nostra presenza a Milano e nel Nord Italia” – ha dichiarato Arturo Nattino, Amministratore Delegato di Banca Finnat – “Si tratta di un investimento che ci consente di diversificare ulteriormente il nostro portafoglio di asset sia in termini strategici che di posizionamento sul mercato”.