Banca Carige: perdita semestrale per 221,1 milioni, pesano svalutazioni

Banca Carige ha chiuso il primo semestre 2022 con una perdita di 221,1 milioni di euro, “che include poste straordinarie negative per 212,5 milioni netti riferibili principalmente da accantonamenti e svalutazioni”. Lo si apprende in una nota di Bper Banca che dallo scorso giugno consolida il gruppo bancario ligure. Sempre nella nota della banca emiliana si ricorda che lo scorso 25 luglio 2022 il presidente della sezione imprese del Tribunale di Genova ha disposto in via cautelare la sospensione dell’esecuzione della deliberazione dell’Assemblea di Banca Carige del 15 giugno 2022 che, tra l’altro, ha nominato il consiglio di amministrazione di Banca Carige. L’udienza di discussione del decreto è stata fissata per la prossima settimana, per l’esattezza il 9 agosto 2022. “Di conseguenza, il consiglio di amministrazione di Banca Carige non si è potuto riunire il 2 agosto 2022 (come originariamente previsto dal calendario finanziario) per approvare la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022”, si legge nella nota di Bper.