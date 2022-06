Atlantia: finalizzata l’acquisizione dal gruppo Siemens del 100% di Yunex Traffic

Atlantia ha completato l’acquisizione dal gruppo Siemens del 100% di Yunex Traffic, per il corrispettivo finale di 950 milioni di euro (enterprise value). Yunex Traffic è il più importante fornitore di soluzioni a livello globale nell’innovativo settore dell’Intelligent Transport Systems (ITS) e della Smart Mobility, specializzato nello sviluppo e fornitura di piattaforme e soluzioni integrate, hardware e software, per operatori di infrastrutture di mobilità smart e sostenibile, sia a livello urbano che extraurbano.

Il Gruppo entra nel settore innovativo dell’Intelligent Transport System e della Smart Mobility tramite un leader globale, favorendo anche l’upgrade tecnologico delle infrastrutture di trasporto già in portafoglio.