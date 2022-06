Arera, Besseghini: “Crisi energetica da risolvere con cautela e gestendo le complessità”

“Il governo dev’essere estremamente cauto e attento nel gestire la crisi energetica. Questa emergenza ci dimostra l’estrema connessione tra gli avvenimenti politici e i mercati finanziari. L’attuale alta volatilità è dovuta principalmente all’incertezza su tempi ed estensione dello scontro tra Ucraina e Russia. Dobbiamo essere consapevoli dell’emergenza che stiamo vivendo e dobbiamo ovviamente gestirla, ma questo non semplificando e saltando step importanti per accelerare. Il settore energetico ha tantissime complessità e dobbiamo gestire ognuna di queste per risolvere la crisi e uscirne al meglio”, ad affermarlo è Stefano Besseghini, presidente di Arera, intervenuto come speaker all’ottava edizione della CEO Conference organizzata da Mediobanca e in corso nella sede dell’istituto di piazzetta Cuccia.