Antares Vision Group acquisisce PackItal e Ingg. Vescovini, consolida posizione in ispezione settore food and beverage

Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana

leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati, comunica di aver acquisito oggi, attraverso la propria controllata FT System, il 100% di Packital Srl e di Ingg. Vescovini Srl, per un Enterprise Value complessivo pari ad Euro 3,5 milioni e, in termini di multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. E’ quanto emerge da una nota della società.

“Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come ‘Organismo di Ispezione’ per la verifica degli strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel

settore agricolo e industriale.

“Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food & Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità complementari a quelle attuali. Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra struttura con personale qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione e

di aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico”, ha dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e CO-CEO di Antares Vision Group.