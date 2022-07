Amplifon: ricavi in crescita dell’8% nel secondo trimestre

Ricavi consolidati pari a 541,4 milioni di euro, in crescita del 7,6% a cambi correnti e del 5,0% a cambi costanti rispetto al secondo trimestre del 2021 per Amplifon che ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022.

L’EBITDA ricorrente è pari a 147,3 milioni di euro, in aumento del 9,2% rispetto al secondo trimestre 2021 e con un’incidenza sui ricavi pari al 27,2%, in aumento di 40 punti base, mentre il risultato netto su base ricorrente è pari a 57,0 milioni di euro in crescita del 5,2% rispetto al secondo trimestre del 2021. Enrico Vita, CEO di Amplifon, afferma che “Siamo davvero soddisfatti dei risultati in crescita conseguiti nel secondo trimestre, considerata la base di confronto eccezionalmente sfidante dello stesso periodo del 2021. Siamo cresciuti più del mercato, incrementando ulteriormente la nostra quota nei mercati chiave, e abbiamo altresì registrato un eccellente miglioramento della redditività, anche a fronte di significativi investimenti nel business. Guardando al futuro, siamo fiduciosi di essere nella posizione ideale per continuare a crescere e generare valore in qualsiasi scenario possibile, anche in un contesto volatile e incerto come quello attuale.”