algoWatt: nasce la nuova GreenTech Company dalla fusione di TerniEnergia e Softeco

simone borghi 5 marzo 2020 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

A seguito della fusione tra TerniEnergia e Softeco, algoWatt presenta il nuovo modello di business che punta su soluzioni digitali per l’economia sostenibile e digital transformation e basato prevalentemente su soluzioni as-a-service. Il nuovo core business è caratterizzato da attività a maggior valore aggiunto e da una struttura organizzativa snella e scalabile, riducendo le attività capital intensive tipiche delle utility operanti nel settore energetico.La società punta per il 90% circa su soluzioni digitali per l’economia sostenibile attraverso un nuovo modello di business basato su software as-a-service e per il restante 10% su attività di O&M di impianti di energie rinnovabili. Attraverso le 3 Business Unit, algoWatt è focalizzata sui settori dell'energia urbana, della mobilità sostenibile e della resilienza delle reti energetiche con un elevato potenziale di crescita e ricavi aggregati 2018 superiori a 20 milioni di euro.Il piano di rilancio 2022 si articola attraverso le seguenti “actions”: programma di alienazione degli asset (fotovoltaici e ambientali) che comporta un beneficio finanziario anche per effetto dell’accollo da parte degli acquirenti del debito connesso agli impianti; fusione per incorporazione di Softeco Sismat in TerniEnergia, che consente il presidio strategico del settore Green Tech Solutions; integrazione delle tecnologie digitali nei business tradizionali di TerniEnergia, con riferimento all’efficienza energetica e alle manutenzioni di impianti energetici (O&M predittivo); semplificazione della struttura del Gruppo e Accordo finanziario, che prevede interventi di rimodulazione e riscadenziamento del debito.