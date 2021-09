algoWatt: al via partnership strategica con Siemens nel settore building technologies

Alessandra Caparello 10 settembre 2021 - 10:25

algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, annuncia di aver ottenuto lo status di Authorized Technical Partner da Siemens Divisione Building Technologies, un’iniziativa nell’ambito del programma di partnership qualificata voluto dalla multinazionale leader nella progettazione, produzione ed implementazione dei sistemi di supervisione e controllo per impianti tecnologici e successiva manutenzione di questi impianti.In qualità di Authorized Technical Partner, algoWatt ha dimostrato le sue expertise sull’intero ambito dei sistemi di bulding automation, comprese le abilitazioni ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e quant’altrorichiesto da Siemens per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, nonché la capacità di fornire valore ai clienti lungo l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura, attraverso servizi di sviluppo applicativo, programmazione, commissioning e manutenzione di pacchetti software per differenti processi. “Il riconoscimento di algoWatt come Authorized Technical Partner di Siemens testimonia la profondità della nostra esperienza in ambito Building Technologies”, ha dichiarato Massimo Mannori, Direttore generale di algoWatt. “Questo nuovo riconoscimento ci permette di essere ancora più vicini ai nostri clienti e di aprire nuovi mercati anche per le nostre soluzioni, garantendo che le nostre competenze e i nostri processi tecnici soddisfino gli standard stabiliti da un partner leader di settore e di standing internazionale come Siemens, di cui come azienda condividiamo gli stessi standard di qualità”.