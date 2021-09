algoWatt: Paolo Piccini nominato nuovo ceo con l’obiettivo di accelerare la crescita nel settore GreenTech

simone borghi 13 settembre 2021 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Il cda di algoWatt ha nominato Paolo Piccini Amministratore Delegato (CEO), conferendogli le deleghe esecutive.Paolo Piccini, 60 anni, laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Genova (Dip. Informatica Sistemistica e Telematica), con oltre 30 anni di esperienza in posizioni apicali, tra le altre, in Olivetti, Marconi e Finmeccanica.Al nuovo ad sono conferite quindi le responsabilità del governo complessivo della società e del gruppo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con attribuzione della firma sociale e della legale rappresentanza, con delibera del cda.Paolo Piccini ha espresso la propria soddisfazione per essere stato scelto come come figura chiave per l’attuazione del nuovo Piano di Rilancio, aggiungendo che "la scelta della società di posizionarsi nei settori chiave del Green New Deal Europeo, che rappresentano anche i pillar alla base del PNRR, rappresenterà una strategia lungimirante ed efficace".